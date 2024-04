Facce da Ozempic: come riconoscere le celebrità che sono dimagrite abusando del farmaco per i diabetici

di Morgana Sgariglia

A Hollywood si sta facendo strada una nuova preoccupante tendenza beauty. Le star "sfoggiano" visi scarni, occhi infossati e pelle cadente. La causa non è una dieta ferrea ma l'Ozempic, il farmaco per i diabetici indebitamente usato a scopi dimagranti, tanto che il look è stato battezzato "faccia ozempica". L'ultima vittima sarebbe l'ex compagno di Kourtney Kardashian, Scott Disick, 40 anni, che dopo essere molto ingrassato, si è presentato in pubblico visibilmente dimagrito tanto da spaventare i suoi fan.

L'improvviso dimagrimento causato da questo medicinale, e da altri farmaci dimagranti in commercio, ha delle caretteristiche facilmente individuabili: il volume del grasso delle guance diminuisce, gli occhi si infossano, le rughe si esaltano. Il tutto conferisce un look emaciato e fa sembrare le celebrities più vecchie di quello che sono. Il Daily Mail ha mostrato ai chirurghi plastici americani quindici foto di celebrità che avevano avuto recenti trasformazioni e hanno detto che più della metà – per lo più uomini – aveva un "volto ozempico". Più difficile è stato valutare le donne perché in genere sono più propense a usare riempitivi e a coprire le imperfezioni con il trucco.

Gli artisti che hanno abusato di Ozempic

In cima alla lista c'era John Goodman, 71 anni, famoso in Italia per la sit-com Pappa e Ciccia, che secondo gli esperti aveva un volume del viso drasticamente ridotto e, di conseguenza, la pelle si era rilassata formando delle rughe. Ufficialmente, Goodman non ha detto di aver usato il farmaco, ma di aver perso più di 90 chili nel giro di dieci anni grazie al consumo di porzioni più piccole di cibo, alle passeggiate quotidiane con i suoi cani e all'eliminazione di zucchero e alcol dalla sua dieta. Secondo i dottori, nel cambiamento drastico potrebbero essere in gioco altri fattori, come l'uso aggressivo di medicine dimagranti, dato che il loro utilizzo non causa subito un dimagrimento così rapido.

Tra i nomi delle star con volto ozempico c'è Robbie Williams, 50 anni, perché nell'incavo sotto gli occhi e le guance compaiono più rughe a causa della perdita di volume.

Le donne famose che hanno usato il farmaco

Sharon Osbourne, 71, ha fatto di recente scalpore per aver rivelato di aver perso 19 chili con il famigerato farmaco e di non riuscire a smettere di perdere peso, cosa che è stata confermata dagli stessi chirurghi plastici interpellati dal Daily Mail. Non solo le guance sono scavate, ma anche la linea che va dal lato del naso all’angolo della bocca è diventata più pronunciata.

Jessica Simpson sarebbe un'altra vittima che è passata da un viso in salute a uno con occhi infossati con le guance deperite. La popstar non ha mai detto di aver usato un farmaco dimagrante, ma tra il 2019 e il 2020 aveva rivelato di aver perso circa 45 kg.

Cos'è l'Ozempic e quali sono i rischi

L'Ozempic è un farmaco molto diffuso negli Stati Uniti, basta pensare che solo negli ultimi mesi del 2022 le sue prescrizioni sono arrivate ad oltrepassare i nove milioni. Contiene il principio attivo semaglutide che aiuta l’organismo a ridurre il livello di zucchero nel sangue solo quando è troppo elevato e può aiutare a prevenire malattie cardiache. È usato per il trattamento del diabete di tipo 2 negli adulti dai 18 anni in su quando la dieta e l’esercizio fisico non sono sufficienti.

I farmaci dimagranti imitano un ormone presente naturalmente nell'organismo e prodotto nell'intestino, il Glp-1, che abbassa la glicemia, rallenta lo svuotamento dello stomaco e regola l'appetito. Tra i numerosi effetti collaterali dell'Ozempic, la Commissione Europea indica le reazioni avverse segnalate con maggiore frequenza durante gli studi clinici, che riguardano patologie gastrointestinali, compresi nausea, diarrea e vomito.

