Ozempic, il farmaco per diabetici va a ruba: «Anche se sei magro perdi 4 chili senza soffrire, lo usano tutti»

E se per dimagrire bastasse un clic? Ozempic, farmaco pensato per i diabetici, è la nuova moda per chi vuole perdere peso in fretta e senza soffrire. Il farmaco promette di risolvere per sempre i problemi di peso, e per questo il farmaco è diventato molto famoso e ricercato da star, attrici, vip e da chi vuole apparire più magro e di cui si è parlato molto ultimamente.