Orietta Berti festeggia i 57 anni di matrimonio con Osvaldo. La foto del sì e la dedica: «Un anno in piú di emozioni e gioie»

Non c'è post Instagram di Orietta Berti, quando parla del suo matrimonio, che non inizi (o non finisca) senza «Osvaldo ed io». Il grande amore di Orietta, l'uomo che ha sposato nel 1967 e con cui ha avuto due figli, Omar e Otis. Il 14 marzo Osvaldo e Orietta festeggiano 57 anni insieme e la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un romantico post con una foto che ricorda proprio il fatidico giorno del loro matrimonio.

Il post Instagram

«Buon anniversario a me e ad Osvaldo. Il 14 marzo 1967 di 57 anni fa (o se preferite 55 ++) ci univamo in matrimonio - ha scritto Orietta Berti a corredo del post Instagram -. Un anno in piú di emozioni, gioie, esperienze, sacrifici, sorprese e tanti ricordi che questa meravigliosa vita insieme ci regala ogni giorno. Abbiamo sempre condiviso tutto nella passione e nel rispetto».

Numerosissimi sono stati i messaggi di auguri dei fan a corredo del post Instagram che la cantante ha pubblicato sul suo profilo. «Siete l'esempio dell'amore», ha scritto un fan.

Chi è Osvaldo Paterlini

Osvaldo Paterlini, 80 anni, è legato ad Orietta Berti da tantissimi anni. Prima di conoscerla, Osvaldo faceva il pilota, poi si è innamorato di lei al punto tale da lasciare il suo lavoro per dedicarsi all'amore e a una carriera al fianco della moglie in qualità di autista, manager, consulente e anche producer. I due vivono a Montecchio, un piccolo paese alle porte di Reggio Emilia.

