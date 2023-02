Onlyfans, modella sfida l'età: «Apro il mio primo profilo a 46 anni. Farò impazzire i giovani»

di Redazione web

Onlyfans sta letteralmente spopolando: sempre più modelle (di ogni età) aprono i propri profili sulla piattaforma per adulti che, a detta loro, è un'ottima fonte di guadagno. Così ha pensato bene di farlo anche Tanja Dexters, ex Miss Belgio 1998. La modella lo ha annunciato ai suoi numerosissimi follower su Instagram.

L'annuncio di Tanja Dexters su Instagram

Tanja Dexters è molto conosciuta sia sui social che non. La modella infatti, è stata Miss Belgio nel 1998 e la sua bellezza, nonostante il tempo, è rimasta immutata. Proprio per questo motivo (perché come rivelato da Tanja, si sente ancora molto sexy), la modella ha deciso di iscriversi a Onlyfans. Sul proprio profilo Instagram ha scritto: «All'età di 46 anni mi sento più forte e libera che mai e sono pronta per Onlyfans. In realtà ho già fatto cose simili in passato solo che non si chiamavano così».

Le dichiarazioni di Tanja

Ai media locali Tanja ha rivelato: «Alcune delle foto potrebbero mostrare parti su cui non batte il sole e io, proprio come per la rivista Maxim all'epoca, poserò nuda sul tavolo della mia cucina. Ma non aspettatevi porno o nudità frontali. Ovviamente sarò felice di togliermi le mutandine, ma con le mani davanti alle mie, ehm, parti intime. So che questa mia decisione potrebbe creare disagio intorno a me, ma non mi interessa di ciò che dice la gente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 19:40

