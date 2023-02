OnlyFans, Mady Gio a Le Iene con Elena Morali: «In Italia troppe tasse, in Svizzera ho la villa e la Lamborghini»

di Redazione web

Mady Gio e la vita extra-lusso grazie a OnlyFans. La modella italo-romena, intervistata da Le Iene, racconta la sua vita, trasformata grazie alla piattaforma online. «Non ho un agente, faccio tutto da sola e della cellulite non m'importa», dice. L'intervista realizzata da Elena Morali, anche lei onlyfanser, nella villa che si è comprata in Svizzera, dove «si pagano meno contributi allo stato», dice.

Mady Gio a Le Iene

Mady Gio mostra l'enorme villa dove vive insieme al suo cane: «Prima casa mia era un trilocale. In Italia le tasse sono fuori dal normale, per questo ora vivo in Svizzera», dice. Ma davvero guadagna quanto dice? A testimoniare che si tratta di cifre reali è Elena Morali, inviata de 'Le Iene': «Ogni mese più di 100mila dollari, ad agosto del 2022 ne ha guadagnati 160mila».

«A convincermi ad aprire OnlyFans sono stati i miei follower su Instagram. Mi hanno spiegato che non serviva il porno, ma che sarebbe bastato l'intimo. Prima di allora andavo in giro con le maglie a girocollo anche ad agosto, come Steve Jobs, ma con più tette», ha raccontato. «Io faccio vedere solo il seno, andare oltre non me la sento ancora». «Come deve sentirsi un impiegato di fronte a cifre del genere? Incazzato col mondo. Io capisco cosa si prova, anche io ho fatto quella vita», aggiunge.

