Invia le foto hard della moglie al figlio, poi le mostra ai giudici che curano la separazione: ora rischia una condanna

Diffonde foto hard della moglie per diffamarla, adesso rischia una causa per revenge porn e potrebbe essere costretto a risarcirla. L'uomo, un 52enne di Agrigento, ha inviato uno scatto compromettente della donna al figlio e ha mostrato la stessa foto ai giudici che si stavano occupando della separazione.

Cosa è successo

L'episodio risale allo scorso anno. Il 52enne ha ricevuto le foto da un'amica della moglie. Foto dal contenuto sessualmente esplicito, che l'uomo ha utilizzato contro di lei prima con il figlio «al fine - è l'atto di accusa - di denigrare la donna nel suo ruolo materno». Poi le ha mostrate ai giudici che si dovevano trattare il loro procedimento di separazione. Le foto, in particolare, sarebbero state allegate nella comparsa di costituzione e risposta e in una successiva memoria allegata al fascicolo, riporta Agrigento Notizie. La donna si costituirà parte civile con l'assistenza dell'avvocato Teresa Alba Raguccia e otterrà, in caso di condanna dell'imputato, il risarcimento del danno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 22:21

