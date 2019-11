Nina Senicar mamma, è nata la figlia Nora Grace Ellis: «Le nostre vite assumono un nuovo significato»

Giovedì 14 Novembre 2019, 22:50

è diventata: è nata la sua prima figlia, Nora Grace Ellis. E’ stata la stessa modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che da qualche tempo si è trasferita negli Stati Uniti, a dare la lieta notizia dal suo account instagram.Nora Grace Ellis, è questa il nome della piccola, è nata lo scorso 8 novembre, ma Nina ha deciso di dare un annuncio ritardato. La Senicar ha postato uno scatto dei piedini della piccola tenuti nella mani della mamma, seguita dalla didascalia: “E così le nostre vite hanno assunto un significato completamente nuovo. Benvenuta Nora Grace Ellis ♥ 8.11.2019”.Nina ha detto addio all’Italia qualche anno fa, dopo aver ottenuto un discreto successo in tv e aver vissuto una love story con Ezio Greggio, per traferirsi in America, a Los Angeles, dove ha conosciuto l’attuale compagno, l’attore statunitense Jay Ellis, papà di Nora Grace.