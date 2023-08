Natalia Paragoni, Andrea Zelletta papà premuroso: «Tutta la notte così. Morti di sonno»

di Redazione web

Per i fan Andrea Zelletta è un papà premuroso. Lo dimostrerebbe anche quest'ultimo episodio durante il quale lo si vede, nelle stories di Instagram di Natalia Paragoni, mentre è intento a coccolare e cercare di addormentare la piccola Ginevra che evidentemente durante la notte avrà fatto qualche capriccio di troppo

I primi due mesi dopo la nascita di un neonato pare siano quelli più complessi da gestire nelle fasi del sonno in quanto, il bambino o la bambina si svegliano ogni tre ore per mangiare. Nei mesi successivi, invece, capita lo stesso, ma per la crescita dei denti.

Nel video pubblicato sui social dall'influencer, l'ex tronista di Uomini e donne è intento a dondolare la figlia, mentre visibilmente assonnato guarda la telecamera.

«Tutta la notte così.

Nata lo scorso 20 luglio, la neonata si è sempre dimostrata una bimba tranquilla e, almeno secondo i racconti dei giovani neogenitori, non avrebbe mai creato problemi.

