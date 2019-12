Nancy Brilli e le richieste sui social: «Fissati con i miei piedi perchè sono piccoli, vogliono le foto. Però sono carini»

Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni

Sabato 28 Dicembre 2019, 08:56

“Ci sono dei followers che sono fissati con i miei piedi , io ho i piedi piccoli”, l’attriceparla del rapporto con i suoi fan sulla rete e anche per lei spesso arrivano richieste da parte dei feticisti, che le chiedono spesso scatti dei suoi piedi.La richiesta però sembra non infastidirla: “Vogliono le foto dei miei piedi, numero 36 – ha spiegato ospite delle trasmissione radiofonica “I lunatici” su RadioDue - Però sono sempre molto carini. Non sono mai aggressivi, credo siano molto romantici. Non danno nessun fastidio".Dopo un Natale in famiglia (“Tranquillo. Familiare. Col pesce, i pacchetti aperti, mio figlio, la mia nipotina. Molto molto tranquillo”), è pronta a un anno tutto al femminile: “Sono accadute tante cose quest'anno, anche abbastanza inaspettate. Tutti questi movimenti, c'è come il rinfocolarsi di un femminismo. Ce n'era bisogno. Le donne per prime devono rendersi conto di valere, devono rimettere a posto la loro autostima. Dobbiamo farci rispettare, meritiamo il rispetto, dobbiamo averlo tutte a mente.Se noi sappiamo di dover essere rispettate, non consentiamo a nessuno di trattarci come non è dovuto. E gli uomini hanno imparato qualcosa credo...Soprattutto quelli che facevano un po' troppo”.Un ricordo anche per i compagni di set del film “Compagni di scuola”, di Carlo Verdone: “Eravamo un bel casino. Tanti poi sono diventati pezzi da 90. Carlo ha avuto l'intuizione di prendere tutti un attimo prima che diventassero pezzi da 90. Eravamo tutti pronti a fare qualcosa di importante. Fu una bellissima occasione per tutti”.