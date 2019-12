Oroscopo di Paolo Fox, il week end segno per segno: Pesci sul podio, Vergine e Gemelli a braccetto verso Capodanno

Oroscopo di Paolo Fox

Brillano sempre di più le stelle dell'oroscopo che questo fine settimana sono occupate con l'organizzazione dei preparatitivi di fine anno. Paolo Fox ha analizzato tutti i segni dello zodiaco e raccontando cosa succederà in questi ultimi giorni dell'anno. Ecco le previsioni:In amore siete sul chi va là e non vi si può dire nulla. Questo è un weekend che parte con qualche piccola ansia, ma poi si migliora con le giornate.Avete il Sole e la Luna in ottimo aspetto. Venere è dissonante ma comunque positiva e vi permette di fare delle verifiche in amore perché ora volete fare chiarezza. E' comunque il periodo giusto per organizzare un viaggio o qualcosa di nuovo.La Luna sta per andare in trigono e questo è un bel cielo. Il vostro percorso è meno difficoltoso rispetto agli ultimi mesi. Cercate di trascorrere un Capodanno in poche persone, favorirà il vostro spirito.Oggi e domani siete un po’ più nervosi, domenica invece si migliora. Se volete verificare una storia d’amore, dopodomani sarà la giornata più adatta.Se non trovate un partner forse è perché mettete in soggezione qualcuno. Nel fine settimana ci potranno essere delle discussioni, anche per quello che riguarda l’organizzazione del Capodanno.. Questo è un weekend che annuncia un anno molto importante, dipenderà però da come gestite le cose. State attenti a chi vi circonda nel lavoro perché potreste arrabbiarvi se chi vi è vicino non farà ciò che volete.Fate attenzione a non innervosirvi troppo ed evitate discussioni inutili. Oggi siete un po’ agitati e assonnati, a premervi potrebbero essere le eccessive responsabilità. Forse vi prodigate troppo per gli altri senza che loro ricambino.Buon weekend, con una Luna che domenica diventa dissonante. Cercate di risolvere alcuni affari tra venerdì e sabato perché domenica sarà un po’ più sottotono. Organizzate bene il Capodanno per evitare spiacevoli sorprese.Consolidate quello che avete trovato negli scorsi mesi. Il 2020 porterà grandi conferme ed enormi progetti. Durante l’ultima giornata del weekend avete maggiori possibilità di realizzarvi.In questo periodo avete un buon cielo per i sentimenti, soprattutto in vista di un 2020 davvero positivo. Dovreste evitare di essere pessimisti.La Luna entra in Acquario e questo è un weekend ideale per rivelare i vostri sentimenti. Nel nuovo anno sarete in grado di liberarvi di tutte le situazioni precarie e delle persone dannose.energia e a Capodanno avrete la Luna in Pesci. Se c’è un incontro o un’emozione cercate di coltivarlo perché questo periodo è molto positivo per i sentimenti.