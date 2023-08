Milena Miconi: «Mia figlia vive la sessualità in modo fluido. Oggi, non ci si innamora più del sesso»

di Redazione web

Milena Miconi è appena tornata in Italia dopo una vacanza che l'ha portata a Santo Domingo, Repubblica Dominicana, insieme alla sua famiglia: il marito Mauro Graiani e le loro due figlie Sofia e Agnese di 21 e 14 anni, rispettivamente. Milena, in varie occasioni, ha più volte ribadito di avere un rapporto molto sincero e trasparente con le sue ragazze con le quali può parlare di tutto. Certi argomenti, infatti, come ad esempio la fluidità o il sesso non sono più dei tabù.

Milena Miconi, racconto choc a Verissimo: «Quando diventai mamma persi il lavoro, mi sentivo in colpa. Ho sofferto molto»

Milena Miconi, i dubbi sul suo percorso al GfVip: «Avrò fatto bene o male?»

Le dichiarazioni di Milena Miconi

In una recente intervista rilasciata a Chi, Milena Miconi ha raccontato come ha trascorso le sue vacanze estive: «Ci siamo divertiti come non mai», ha detto. Poi, l'attrice si è anche aperta sul rapporto di estrema sincerità che vive con le sue figlie con le quali parla di qualsiasi argomento, anche della sessualità: «Non la vivo affatto male, anzi. Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell'emozione. Anche una delle mie figlie l'ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l'ho imparato grazie a loro. Sono il sole e la luna, il giorno e la notte. Sofia ha 21 anni, mentre Agnese 14.

Milena Miconi e il matrimonio

Inoltre, Milena Miconi ha raccontato anche il rapporto con suo marito: è sposata da 18 anni con Mauro Graiani. L'attrice a Chi ha detto: «Abbiamo iniziato al contrario: siamo partiti da un figlio, è seguita la convivenza, poi è arrivata Agnese e infine le nozze. La passione non si è mai spenta: non l'abbiamo mai persa. Negli anni l'abbiamo sempre cercata, desiderata e protetta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA