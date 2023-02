Mihajlovic, la lettera alla figlia: «Anche se non sono un fidanzato, nessun uomo ti amerà come me»

di Redazione web

Viktorija Mihajlovic, la figlia dell'ex calciatore prematuramente scomparso, ha condiviso nel giorno di San Valentino una lettera che gli aveva scritto il padre. Un messaggio toccante, seguito da una frase dedicata al padre.

Mihajlovic, la lettera alla figlia: il post su Instagram

"Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. Non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io! Papà". Questa è la lettera scritta qualche tempo fa da Sinisa Mihajlovic per la figlia Viktorija condivisa dalla ragazza nel giorno di San Valentino.

La giovane l'ha pubblicata su Instagram insieme a una bellissima frase del singolo di Mr. Rain "Supereroi": "Perché siamo invincibili, vicini e ovunque andrò sarai con me".

