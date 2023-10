Micol Olivieri e la figlia con l'influenza, l'appello social: «C'è un pediatra tra voi?»

di redazione web

Micol Oliveri, famosa per il suo celebre ruolo ne I Cesaroni, sta di recente passando un periodo non facile: colpa dell'influenza, con lei e il suo compagno Christian Massella che hanno passato diversi giorni a casa malati. Ora l'attrice e influencer lancia un appello su Instagram per la sua bambina, che avrebbe gli stessi sintomi.

Saul Nanni, amore vip per l'ex star di "Alex&co": la fidanzata è figlia di due attori famosissimi

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things presto mamma? «Ho sempre sognato una grande famiglia»

La situazione

Micol Olivieri ha chiesto ai suoi follower un aiuto per la sua bambina, dicendo che il suo medico al momento non sarebbe disponbile e chiedendo se tra i suoi fan ci fosse un pediatra disponibile adaccertarsi delle condizioni della piccola. Negli scorsi giorni l'attrice ha più volte documentato il suo stato di salute su Instagram, mostrando anche le foto del suo compagno di ritorno a casa con un grosso sacchetto di medicinali dalla farmacia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA