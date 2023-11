«Lionel Messi in crisi con la moglie Antonella Roccuzzo»: tutta colpa di una giornalista, ecco chi è

di Alessia Di Fiore

"Diretto Do Miolo", account della piattaforma X, ex Twitter, si definisce la fonte più veloce di notizie su ciò che accade in Sudamerica e ha diffuso la voce secondo cui tra il calciatore argentino Lionel Messi e la moglie Antonela Roccuzzo ci sia aria di crisi.

Aria di crisi

Dopo 15 anni insieme è normale per una coppia incappare in delle difficoltà, ma pare che la loro non sia una semplice crisi coniugale ma che nell'aria ci sia puzza di corna, e che la giornalista Sofia Martinez, sia la chiave di questo momento difficile.

L'account scrive: «Dopo più di 15 anni insieme, Messi e Antonela affrontano la più grande crisi nel loro matrimonio e sarebbero persino sull’orlo della separazione. La giornalista Sofia Martinez è vista come la chiave della crisi del matrimonio del giocatore, secondo la stampa spagnola».

Una fonte vicina smentisce tutto

Ma una persona molto vicina alla coppia ha immediatamente smentito la notizia, Daniella Semaan, moglie dell’ex compagno di squadra di Messi e attuale allenatore ad Interim del Como, Cesc Fabregas, ha commentato la vicenda e secondo quanto ripostato dal "The Sun" avrebbe scritto:

«Che pubblicazione è questa...senza significato… e non afferma niente di vero».

