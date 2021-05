Meghan Markle, il significato dietro la maglietta bianca indossata nel documentario sulla salute mentale

Meghan Markle e il principe Harry si dedicano a diverse cause umanitarie da quando hanno lasciato la Famiglia Reale e si sono trasferiti negli Stati Uniti. L'ultimo progetto dei duchi di Sussex è un documentario dal titolo "The Me You Can’t See", incentrato sul tema della salute mentale. Nel trailer Meghan indossa una maglietta dal significato profondo.

Meghan Markle e la T-shirt

Il documentario che sarà rilasciato il 21 maggio in streaming vede tra i protagonisti anche la pop star Lady Gaga, i giocatori di basket NBA DeMar DeRozan e Langston Galloway, l'attrice e produttrice Glenn Close. Per i pochi istanti in cui si vede Meghan, appare anche una T-shirt bianca molto particolare, su cui campeggia in nero la scritta “Rising the future”.

Come riporta il Telegraph, è una maglietta venduta a 27 sterline (31,40 euro) dal marchio Mere Soeur, specializzato in abbigliamento per le donne e dedicato alla sorellanza e alla rete tra mamme. Tutti temi molto cari alla duchessa di Sussex, che sta per avere la sua secondogenita. «Comunque tu scelga di farlo, qualunque siano le tue scelte genitoriali, lo stiamo facendo. È il lavoro più grande e più difficile che tu abbia mai avuto», si legge sul sito ufficiale nella descrizione della maglietta.

