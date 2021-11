Meghan Markle, l'ex fidanzata di Harry tira un sospiro di sollievo: «È finita presto, sono stata fortunata»

Prima che Meghan Markle entrasse nel suo cuore, il principe Harry ha avuto altre storie. L'ex fidanzata, la modella Florence St George, ha ammesso di sentirsi molto fortunata per come è andata la sua storia con il duca di Sussex. I due si sono frequentati brevemente nel 2011, come ricorda l'Independent.

Meghan Markle, parla l'ex fidanzata di Harry

In un'intervista rilasciata per The Telegraph’s Stella magazine Florence St George ha spiegato di sentirsi "fortunata" che la sua relazione con il principe Harry sia stata di breve durata perché ha faticato a gestire la pubblicità. La loro relazione è finita a causa dello stile di vita causato dallo status di membro della Famiglia Reale. Secondo la ragazza la parte più difficile è stata l’attenzione ricevuta dai media. Si è anche complimentata con Meghan Markle per aver avuto il coraggio di gestire il tutto sebbene proprio la duchessa di Sussex abbia portato alla Megxit.

Meghan Markle, le parole di Florence

«La mia privacy è sparita improvvisamente, e sono iniziate le critiche. Quasi ogni giorno spuntava una nuova storia sui giornali, sono stati intervistati tutti i miei amici di scuola e c’erano fotografi appostati davanti la porta di casa. Complimenti a chi riesce a reggere questo stile di vita, io sapevo già di non poterci riuscire. Anche se all’epoca ero triste, il fatto che la relazione sia stata breve lo considero una fortuna», sono le parole di Florence.Alla fine Florence St. George ha sposato Henry St. George, il vice presidente del Grand Bahama Port Authority nel 2014, e la coppia ha due figli, Iris e Jimmy. Anche un’altra ex del Principe Harry, l’avvocato Chelsy Davy, ha troncato la loro relazione dopo aver capito di non essere portata per la vita da reale. I due si conoscevano dai tempi della scuola, ma la ragazza ha capito di non essere “quella giusta” dopo il matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge nel 2011.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 10:05

