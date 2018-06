Harry e Meghan, viaggio di nozze top secret? «Ecco dove stanno per alloggiare»

è unaconvinta sin dall'infanzia e non ne ha mai fatto mistero. Ha rivendicato i diritti delle donne di tutto il mondo, con orgoglio e determinazione, ma in futuro potrebbe ritrovarsi vittima di una vera e propria beffa 'sessista' del destino.Sposare un membro della famiglia reale britannica, oltretutto un ragazzo aitante e di bella presenza come il, è un sogno comune a molte ragazze. Il rigido protocollo della Corona, però, impone delle scelte e delle rinunce che finiscono però per pesare anche sugli eredi. Dopo il matrimonio, infatti, Harry e Meghan hanno ricevuto il titolo di, che però, secondo le regole della monarchia, possono essere trasmessi solamente aiSe Harry e Meghan dovessero avere, in futuro, delle, queste non avranno alcun diritto a ricevere il titolo nobiliare. Se i due non avranno eredi maschi, ilfinirebbe così. L'unico modo per evitare questi possibili scenari, a questo punto, è una nuova legge analoga a quella del 2013 che modificò l'ordine di successione al trono del Regno Unito: prima di quell'anno, infatti, gli eredi maschi avevano la precedenza sulle femmine, mentre da allora conta semplicemente la data di nascita.