Megan Fox: «Voglio che i miei figli non siano come gli uomini che ho frequentato»

L'attrice Megan Fox parla senza giri di parole dell'importanza di lasciare che i propri figli si esprimano liberamente, senza alcun tipo di costrizione. La protagonista di Jennifer's body ha affrontato molte volte il tema maternità, soprattutto per parlare del suo aborto spontaneo, avuto alla 22esima settimana di gestazione. Al dolore che ha provato per questo lutto, ha dedicato anche due poesie nel suo libro, uscito lo scorso 7 novembre, Pretty Boys Are Poisonous. «I miei figli non devono essere come gli uomini che ho frequentato», afferma l'attrice per poi continuare: «Li sto educando affinchè diventino persone sincere, trasparenti e che abbiano la capacità di instaurare una connessione profonda con i propri partner».

Il rapporto con il partner

Qualità che la Fox non ha mai ritrovato nei suoi partner, e forse nemmeno nell'attuale compagno Machine Gun Kelly, con il quale ha affrontato una crisi che adesso sembrerebbe essersi lasciata alle, dovuta ai continui tradimenti del cantante.

Poi aggiunge: «Spero che il mio essere trasparente con loro, il modo in cui mi impegno e riesco a dimostrare affetto e i miei sentimenti, permettano loro di amare una persona in maniera sana», conclude l'attrice.

