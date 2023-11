Megan Fox e i tanti cuori infranti: «Mi innamoravo di ogni co-protagonista». La rivelazione inaspettata

di Alessia Di Fiore

Di recente ospite al The Drew Barrymore Show, la sexy star di Hollywood, Megan Fox ha parlao della sua vita amorosa durante gli esodi della sua carriera, a quando pare l' attice aveva una pessima abitudine, si innamorava di ogni co-protagonista con cui lavorava, trascurando così le relazioni di quel periodo: «Ero dipendente dall'innamoramento, e penso di aver ferito anche molte persone in quel processo perché molte persone si sono innamorate di me e io non l'ho rispettate né onorate».

L'attrice ha ammesso che da giovane era uno spirito libero dall'animo ribelle e selvaggio, non poteva fare a meno di innamorarsi dei suoi colleghi, questo atteggiamento è però cessato quando è diventata madre. Megan ha infatti tre splendidi figli, avuti con l' ex marito, anche lui attore, Brian Austin Green.

«Quando ho avuto figli, è successo qualcosa in me per cui...

Megan Fox ha inoltre appena pubblicato un libro "Pretty Boys Are Poisonous", una raccolta di circa 80 poesie isirate alla sua turbolenta vita amorosa, e a sbloccare la sua creatività e scavare dentro se stessa ha ammesso di essere stata aiutata dall' attuale partner Machine Gun Kelly.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA