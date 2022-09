Johnny Depp e Amber Heard, il processo diventa un film (in tempi record). Ecco chi interpreterà i due attori

Prima un processo-show, ora uno show sul processo. Se il confronto processuale tra Johnny Depp e la sua ex-moglie, Amber Heard ha tenuto incollati milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo in attesa della sentenza, ora la storia processuale diventa materiale per un film. Com'è noto l'attrice è stata condannata al pagamento di 10 milioni di dollari per aver diffamato l'ex, la super star di Hollywood. Una storia che ha già un titolo, "Hot Take: The Depp/Heard Trail", pronta a tempo di record ,per il 30 settembre sul servizio di streaming della Fox, Tubi, che ancora non è disponibile in Italia, ma che probabilmente arriverà su un'altra piattaforma.



Il cast per Depp vs Heard

Gli attori scelti per interpretare i due attori che nella vita reale si sono affrontati duramente in un'aula di tribunale, sono Mark Hapka, che ha interpretato Johnny Depp, e Megan Davis,nei panni di Amber Heard, mentre per il ruolo dell'avvocato dell'ex Pirata dei Caraibi, Camille Vasquez, è stata scelta Melissa Marty e Mary Carrig ha recitato nei panni del legale della Heard, Elaine Bredehoft.

Film a tempo di record

Una produzione velocissima, per sfruttare ancora l'impatto emotivo che la storia ha avuto nell'opinione pubblica; il processo, infatti, si è concluso il primo giugno, quando la contea di Fairfax, ha condannato l'ex-attrice per aver diffamato Johnny Depp nel 2018, quando scrisse un editoriale sul Washington Post sulla violenza domestica e gli abusi, che fece intendere di aver subito durante il matrimonio.

