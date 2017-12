Martina Colombari, vacanze hot al mare: il micro bikini fa il boom di like

Marted├Č 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Martina Colombari sirenetta sexy. L'ex miss Italia è volata al mare per trascorrere le vacanze natalizie e appena giunta nella meta esotica ha regalato ai fan uno scatto mozzafiato.Nella foto postata su Instagram, l'attrice romagnola appare in tutto il suo splendore: il micro bikini rosso mette in evidenza le curve da capogiro.LEGGI ANCHE ----> Martina Colombari dalla D'Urso: "Billy a New York da solo? Non sono tranquilla. E con Tomba..." Martina mostra un fisico sempre al top e il follower apprezzano con una pioggia di like. "Fisico stupendo!!!" commentano i fan. E come dar loro torto...