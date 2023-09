Marica Pellegrinelli, dopo il tumore vuole il terzo figlio: «Avevo paura della recidiva, ora sono pronta»

di Redazione web

Marica Pellegrinelli ha affrontato dei momenti molto difficili ultimamente, a causa del tumore scoperto due anni fa e all'operazione a cui si è dovuta sottoporre. Al suo fianco c'era sempre William Djoko che non l'ha lasciata sola neanche un momento. L'amore tra i due procede a gonfie vele e l'idea di una terza gravidanza per la modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti è qualcosa a cui la coppia pensa spesso.

Marica Pellegrinelli: «I figli del tuo compagno sono un dono, Aurora per me lo è stato»

Marica e William, presto in tre?

Marica Pellegrinelli ha confessato in una recente intervista che lei e il fidanzato William Djoko stanno provando ad avere un figlio. Per la coppia si tratterebbe del primo figlio insieme, ma Marica è già mamma di due bambini: Raffaella Maria (11) e Gabrio Tullio (7), avuti dall'ex marito, Eros Ramazzotti.

«Se non ci ho ancora provato fino ad ora è stato per i problemi di salute degli ultimi due anni. Ho aspettato per rimanere incinta per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento: sono pronta per una terza gravidanza», ha raccontato la modella che, mano nella mano con William stanno trascorrendo questi giorni frenetici a Milano, tra una sfilata e l'altra durante la Fashion Week.

