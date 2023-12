Marco Mazzoli, la proposta di matrimonio a Stefania conquista i social: «Glielo avevo promesso». Il video è commovente

di Cristina Siciliano

Marco Mazzoli lo aveva promesso in diretta durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Ed oggi possiamo confermare che l'ex vincitore del reality è stato di parola poiché nelle ultime ore ha chiesto nuovamente alla sua compagna Stefania di sposarlo.

Infatti, nelle ultime ore lo speaker radiofonico ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha mostrato ai suoi follower il momento esatto della proposta di matrimonio alla sua Stefania. Lei ignara di tutto ha seguito attentamente il discorso di Marco Mazzoli fino a quando lui si è inginocchiato per farle la domanda: «Mi vuoi sposare?». E lei emozionatissima ha risposto: «Amore sì, finalmente».

Il video

«L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi - ha scritto Marco Mazzoli a corredo del post Instagram -.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che lo speaker radiofonico ha pubblicato sul suo profilo social. «Siete bellissimi e davvero fortunati. Vi auguro tutto l'amore del mondo», ha scritto una fan. E ancora: «Siete meravigliosi come coppia e come persone. Avete l'animo buono e altruista con le persone bisognose, con i dolcissimi pelosetti e con l'ambiente».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 12:08

