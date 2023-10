Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli: «Come sei bella con quella te**a». Lei risponde così

di Redazione Web

Elisabetta Canalis tornerà presto in televisione con Enrico Papi con il programma Tilt - Tieni il tempo, che andrà in onda su Italia 1. E proprio nelle ultime ore, la schowgirl ha condiviso degli scatti all'interno dei De Paolis Studio a Roma, dove si stanno tenendo le riprese del programma. Nelle ultime Instagram stories di Elisabetta Canalis è possibile notare come la showgirl sia in compagnia dello speaker radiofonico ed ex naufrago Marco Mazzoli. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Una scena simpatica e tutta da ridere quella di Elisabetta Canalis e Marco Mazzoli.

«Elisabetta sei tanto bella con quella te**a », ha pronunciato Marco Mazzoli. E lei: «Ne ho due». «Invece a me piace una sola», ha risposto ancora lo speaker radiofonico. Risate e sorrisi vengono ripresi nel video che la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Le riprese del programma sono iniziate lo scorso 10 ottobre e il programma è previsto per il mese di novembre. Tilt - Tieni il Tempo dovrebbe essere una sorta di gara tra concorrenti vip che si sfideranno sulle competenze musicali.

