Madalina Ghenea in lutto: «Morto un piccolo angelo. Non è riuscito a sconfiggere la grave malattia»

Madalina Ghenea (37 anni) è una delle modelle e attrici più conosciute in Italia. Dalle origini romene, alla carriera tra Italia e America, Madalina ha incontrato l'amore della sua vita e l'ha ufficializzato solo qualche giorno fa. Si tratta del tennista Grigor Dimitrov, di fama mondiale. Purtroppo, però, negli ultimi giorni, la modella ha dovuto affrontare un momento molto difficile, in seguito alla morte prematura di un bambino a cui lei era molto legata.

Andiamo a capire meglio di chi si trattava.

Madalina Ghenea e il lutto

Madalina Ghenea ha pubblciato negli scorsi giorni alcune frasi che avevano fatto intuire che non fosse un bel periodo, fino ad arrivare all'ultimo post in cui, con la foto di un fiocco nero in simbolo di lutto, ha raccontato ai suoi follower che cosa è successo.

Madalina ha scritto: «Per un paio di giorni avevo deciso di mettere offline il mio profilo instagram a causa di un lutto che mi ha colpito profondamente. Nella giornata di ieri avevo deciso di dedicare un post, un pensiero col cuore, alla famiglia di un bimbo che purtroppo non ce l'ha fatta e che nell'arco di questi mesi, avevo aiutato in tutti modi in cui mi era stato possibile, per dargli, nel mio piccolo una speranza, per superare una grave malattia. pettegolezzi che erano iniziati a circolare, ma, in seguito è tornata offline per poter superare il difficile momento, insieme ai suoi familiari, ai suoi amici e a Grigor Dimitrov.

