Madalina Ghenea, la denuncia choc: «Derubata a Fiumicino, il trolley dei gioielli è sparito»

Madalina Ghenea ne è certa: chi l'ha derubata conosceva bene i suoi spostamenti e sapeva che sarebbe arrivata a Roma. L'attrice e modella romena di 35 anni ha subito un furto all'aeroporto di Fiumicino e niente sarebbe stato per caso... anche perché a sparire è stato il suo trolley che conteneva tutti i suoi gioielli e oggetti di valore.

La sua denuncia

Madalina Ghenea ha raccontato a Il Messaggero di essere stata derubata nella serata di domenica 11 dicembre. «Hanno portato via il mio trolley, dentro c'erano i miei preziosi gioielli e oggetti di valore». La modella, subito dopo aver subito il furto, si è rivolta alla polizia dell'aeroporto, che ha raccolto la sua denuncia ha dato il via alle indagini, per cercare di risalire all'identità dei malviventi.

Il premio alla carriera



Madalina Ghenea è atterrata nello scalo romano, invitata nella Capitale per ricevere un premio alla carriera in occasione del Magnifica Awards Roma organizzata da Tiziana Zampieri. Così ha fatto tappa in città per ritirare il prestigioso riconoscimento partita dall'Arabia Saudita, dopo un lavoro a Riyadh. La Ghenea ha avuto un volo tranquillo, come al solito ha imbarcato i bagagli, ma al suo arrivo non lo ha più trovato. Secondo quanto appreso finora una o più persone avrebbero approfittato del suo viaggio per portare via una delle sue valigie, proprio quella in cui l'attrice trasportava i preziosi di un noto brand di lusso. Ma non finisce qui. Sì, perché all'interno della valigia c'erano anche altri oggetti di valore. Tutto è andato perduto. Le indagini proseguono, gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nell'aeroporto, che potrebbero aver immortalato i malviventi in fuga.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 21:20

