Francia-Marocco, Elisabetta Canalis sui social svela: «Ecco per chi tifo»

Non solo bellezza ed erotismo. Elisabetta Canalis sui social dimostra di essere anche una grande appassionata di calcio. E così in occasione della semifinale Mondiale di Qatar 2022, ci sarà un tifosa in più. La partita tra Francia e Marocco sancirà chi sarà la seconda finalista della competizione iridata, che sfiderà l'Argentina. E la showgirl sarda su Instagram non ha dubbi su chi tifare.

«Ecco chi tifo»

In un video, diventato subito virale, Elisabetta Canalis ha espresso la sua preferenza sulla partita, durante degli allenamenti di kickboxing, la sua nuova passione come raccontato da lei stessa.

Nel breve filmato, dopo una sessione di calci e gomitate contro il suo allenatore, la Canalis si rivolge verso l'obiettivo e rivela: «Forza Marocco!», svelando così la sua preferenza per la seconda semifinale del Mondiale in Qatar.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 21:06

