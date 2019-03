Luke Perry, Jennie Garth risponde a chi la insulta per il silenzio dopo la morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nota anche comeè stata una delle poche, se non l'unica a non aver detto nulla sullaIl suo personaggio, insieme a quello di Dylan nella serie, hanno fatto sognare migliaia di adolescenti di tutto il mondo: coppia patinata, belli, ricchi, tanto che per anni sono rimasti uniti nei ricordi dei fan pur avendo prese strade diverse.Jennie non ha mai nascosto di essere rimasta legata ad alcuni ex colleghi, tra cui proprio Perry e per giorni, dopo la sua morte, non ha pubblicato nulla sul suo Instagram fino a un post per la festa della donna. Ma le critiche non sono mancate. L'attrice è stata accusata di non essere stata sensibile, di aver fatto finta di nulla, insomma, da lei tutti i fan si sarebbero aspettati almeno un saluto per l'amato collega. Dopo il gran chiacchiericcio però Jannie ha detto basta e ha espresso la sua opinione in un'intervista.Al magazine People ha detto: «Ci ho riflettuto e sono giunta alla conclusione che anche il mio caro amico Luke avrebbe voluto così. I suoi figli erano la sua vita: chi lo conosceva lo sa bene e sa anche che non gliene fregava nulla dei social media. Quindi non fate illazioni, non giudicate e non fate commenti maleducati». L'attrice aveva detto, sempre al magazine, di essere profondamente scossa per la morte di Luke definenso la sua una "perdita orribile".