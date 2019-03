Luke Perry, l'ex moglie e il post commovente della figlia Sophie

Ultimo aggiornamento: 21:16

Rachel è stata vicina a Luke fino all'ultimo momento. Quello che ha portato via alla famiglia Perry un uomo straordinario e ai telespettatori un attore fondamentale nella storia dei telefilm. Rachel Minnie Sharp non era da tempo, per la burocrazia, la moglie di. Ma quando l'attore 52enne è stato colpito da ictus, la madre di Sophie è corsa al suo capezzale insieme all'ultima compagna di Luke, Wendy Manson.E' proprioa portare alla luce la storia di mamma Rachel. Lo ha fatto nel giorno della festa della donna, un 8 marzo ancora molto vicino al giorno della scomparsa di suo papà. Sophie, ragazza speciale che vive in Africa e lavora come volontaria in un'associazione locale, ha pubblicato tre foto. Riunendo la famiglia, almeno virtualmente, in un post super condiviso su. Ecco il testo pubblicato dalla ragazza di 18 anni: «Tutti voi sapete che mio padre è una super star ma voglio condividere per un momento con voi tutta la mia fortuna legata ai miei genitori perché questa è mia madre».Scorrono le tre foto ed ecco Rachel. Anzi, Minnie come la chiama Sophie: «Minnie. Che è anche la mia migliore amica. Wow, che cliché, lo so. Lei è anche la roccia per tutti quelli che stanno soffrendo nella nostra famiglia. E' la donna più forte e più dolce e quella più straordinaria che io o chiunque altro abbia mai incontrato. Come si può essere così fortunati ad avere due icone come genitori?». Sophie Perry chiude così il suo messaggio: «ti amo mamma e non avrei mai potuto farcela a passare questo situazione assoluta di merda senza te. Nessuno di noi avrebbe potuto. Oh. E ho appena scoperto che oggi è il giorno internazionale della doona, come ci sta bene questo post...»