Luke Perry, l'abbraccio della figlia Sophie su Instagram e il silenzio del primogenito Jack

Luke Perry

. Così, l'attore. L'abbraccio della secondogenita del Dylan diarriva tramite una foto pubblicata su Instagram. Il suo dolore è stato ammorbidito dall'ondata di affetto ricevuto dai tantissimi fan del papà, distrutti dalla sua scomparsa, che lo stanno ricordando senza sosta sui social network.. Ha preso il primo aereo verso la California riuscendo a raggiungerlo e a salutarlo prima della sua morte.«Sono successe molte cose in quest'ultima settimana - scrive Sophie su Instagram - Tutto sta succedendo così velocemente. Sono tornata dal Malawi appena in tempo per essere qui con la mia famiglia, e nelle ultime 24 ore ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno. Sono semplicemente grata per tutto questo amore»., il primo figlio di Luke Perry. Ha 21 anni e di professione fa il wrestler. Ha cancellato il suo prossimo incontro in programma il 13 marzo.