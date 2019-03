Luke Perry morto, eredità ai figli Jack e Sophie: lui wrestler lei volontaria

Luke Perry

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha lasciato tutto ai suoi due, star di Beverly Hills 90210 morto lunedì scorso per le conseguenze di un ictus devastante. Sophie, 18 anni e Jack, 21, erano al suo capezzale quando il padre se n'è andato: la ragazza, che si trovava in Africa, è dovuta tornare di corsa a Los Angeles per l'ultimo saluto al papà.«Sono tornata appena in tempo», ha dichiarato condividendo una foto con il padre e ringraziando i fan per il loro supporto. Sophie fa la volontaria in un progetto che si occupa di sviluppo in Malawi. Mentre Jack è un wrestler professionista, nome d'arte Jungle Boy.