Luke Perry morto, il post di Shannen Doherty: «Elaborare tutto questo mi è al momento impossibile»

Ultimo aggiornamento: 10:41

Un dolore immenso quello di. L'attrice di Beverly Hill sta provando a elaborare il lutto ma la morte dile ha lasciato un vuoto enorme: «Ieri mattina ho ricevuto una telefonata che mi ha devastato. Sto combattendo con l’accettazione di questa perdita e vivendo un momento davvero duro. Il mio cuore pensa alla sua famiglia e ai suoi amici che sono stati illuminati dalla sua luce. Elaborare tutto questo mi è al momento impossibile».Shannen Doherty pubblica poi una serie di immagini che la ritraggono insieme al suo amico e collega. Scene della fortunata serie televisiva ma anche un selfie scattato insieme a Luke Perry. Mercoledì scorso i media americani avevano dato la notizia: l'attore, 52 anni, aveva avuto un ictus, definito massivo. Purtroppo, lunedì 4 marzo, è arrivato l'annuncio della morte, al St. Joseph's Hospital di Burbank, dopo quattro giorni in cui i medici avevano tentato di salvarlo con il coma farmacologico, nella speranza di aiutare così il riassorbimento dell'emorragia celebrale. Ma il danno era troppo esteso e l'attore è spirato circondato dai famigliari, i figli Jack e Sophie, la fidanzata Wendy Madison Bauer, i genitori e i fratelli.Oltre al messaggio della Doherty, i fans hanno potuto leggere le parole degli altri protagonisti di Beverly Hills. Come quello di Ian Ziering. Lo Steve Sanders del telefilm aveva scritto: «Caro Luke - ha scritto l'attore sul social -, mi scalderò per sempre nei bei ricordi che abbiamo condiviso negli ultimi trent'anni. Possa il tuo viaggio essere arricchito dalle magnifiche anime di quelli che ti hanno preceduto, proprio come hai fatto qui per quelli che hai lasciato. Dio, per favore, dagli un posto vicino a te, se lo merita».