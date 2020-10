Luigi Mario Favoloso, la verità su Elena Morali: «Ci siamo lasciati per 20 minuti per colpa dei suoi ex. Mia madre? Non capisce niente»

Luigi Mario Favoloso parla del suo rapporto altalenante con Elena Morali. La coppia alterna momenti di passione ad allontanamenti accompagnati da insulti sui social. Ospite del programma "Non succederà" su Radio Radio l'ex inquilino del Grande Fratello ha risposto alle domande di Giada De Miceli e spiegato che al momento è tutto risolto. All'origine dei litigi con Elena Morali ci sarebbe la presenza ancora molto ingombrante di un ex fidanzato di lei, Daniele Di Lorenzo.

Leggi anche > Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano scoppia a piangere in diretta: «Mi dicevano fr***». Milly Carlucci costretta a intervenire

Su Di Lorenzo non usa mezzi termini: «Non lo dire quel nome che porta sfiga. L’ultima volta che l’ho nominato sono rimasto a piedi sulla Salaria di notte e ho dovuto parcheggiare di fianco alle prostitute. Porta una sfiga che la metà basta. Ma secondo te posso essere geloso di uno alto 1,60? Gli hanno tolto pure la prostata. Io non credo sia innamorato di Elena, se sei innamorato cerchi di farla stare serena, anche lontano da te. Se non lo fai non sei innamorato, sei solo un cog*ione. Se vuoi riconquistarla la smer*i sui social o le mandi i fuori? L’amore è un’altra cosa».

Tra gli ex noti c'è anche Scintilla: «Gli ha voluto molto bene. Se iniziassi a parlare di Scintilla e di Di Lorenzo ne direi di cotte e di crude. Gli errori di Di Lorenzo sono sotto gli occhi di tutti, quelli di Scintilla li vedi quando conosci Elena da 8 mesi».

Favoloso ed Elena si sono sposati a giugno con una cerimonia simbolica: «È un matrimonio riconosciuto solo nella savana del Kenya e della Tanzania. Noi ci siamo sposati in Tenzania. Io spero che il matrimonio vero lo faremo in Italia. Quella è stata una promessa di matrimonio per noi».

Tra Favoloso e Morali è stato un colpo di fulmine. La storia è nata subito dopo aver archiviato quella con Nina Moric: «Mi sono infatuato di lei in pochissimi secondi. La sua dolcezza mi ha colpito tanto. Io ho incontrato tante donne nel mondo dello spettacolo. Quando le vedi in foto sono bellissime, da vicino dei cessi a pedali. Elena, invece, è l’unica che in foto non mi piaceva, dal vivo è stupenda».

Infine, sull'ingerenza della madre, Loredana Fiorentino, ormai volto fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso, ammette: «Mia madre non capisce niente, lasciala stare. Spero che finisca presto questo momento e torni a fare la casalinga. Era ingestibile prima per me. Che fosse matta lo sapevo. Farà anche ridere gli altri, a me mette angoscia e dà fastidio. La gente mi ferma per strada e non mi chiede più le foto, mi chiede come sta mia madre.

Loredana per il figlio vorrebbe però una fidanzata diversa: «A mia mamma piace Elena fisicamente, secondo lei siamo molti belli da vedere, però lei vorrebbe per me una stabilità. Vorrebbe una donna che trovo a casa la sera quando torno, ma sono caz*ate. Alla fine sono io il primo a non volere quel tipo di donna forse, la ragazza della porta accanto non mi prende. Mi annoia la normalità».

Sull'ultima crisi svela: «Ci siamo lasciati per 20 minuti. Lei ha detto che sono uscito con un’altra, ma lo sapeva. Non mi hanno beccato, l’ho detto io. Volevo farla ingelosire perché lei ha sentito un suo ex. Abbiamo litigato per una mezz’oretta e poi abbiamo fatto pace. Sono uscito con una ragazza bravissima e mi dispiace, è una ragazza per bene. Lei non ci ha provato con me e io non ci ho provato con lei, abbiamo parlato di lavoro».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA