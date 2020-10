Ballando con le Stelle , Vittoria Schisano scoppia a piangere in diretta: «Mi dicevano fr***». Milly Carlucci costretta a intervenire. Momenti di tensione, stasera, nel programma di Rai1. La prima coppia a esibirsi è quella composta da Vittoria Schisano - l'attrice partenopea che ha compiuto un percorso di transizione - e il maestro Marco De Angelis.

Una volta terminata la performance, interviene la giuria. Selvaggia Lucarelli, appoggiata dai colleghi, invita la concorrente a non parlare sempre della sua infanzia, provando ad andare avanti. Ma la reazione di Vittoria al consiglio della giuria spiazza tutti. L'attrice scoppia in lacrime e spiega: «Io parlo anche per tutte quelle persone che ancora stanno attraversando quel momento difficile. Cosa non devo dire? Che da piccolo mi chiamavano fr***. Sono dolori che non passano subito, io ancora vivo con difficoltà gli abbracci del mio maestro. Penso di non meritarli».

A quel punto, interviene Milly Carlucci che la conforta. «È bello che tu abbia tirato fuori queste emozioni». Applausi in studio.

