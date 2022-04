Luca Onestini, è finita con Cristina Porta: «Controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram»

Brusca conclusione per la storia d'amore fra Luca Onestini e Cristina Porta non avrebbe davvero potuto concludersi nel modo peggiore. In un’intervista al magazine spagnolo "Lecturas" l'ex tronista e gieffino ha raccontato di come è finita la sua ultima relazione. Sembra che Porta avesse un atteggiamento praticamente paranoico nei suoi confronti: gelosa a livelli maniacali.

L’attaccamento morboso di Cristina Porta sarebbe risultatao per Onestini un vero e proprio inferno: «Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei e non ho mai capito perchè cercava sempre l’occasione per litigare».

Continuando, Luca spiega che i momenti di tensione ormai erano all’ordine del giorno. Una volta, per esempio, Cristina Porta aveva minacciato di lasciarlo perché lui aveva pubblicato una foto del cane della sua ex nelle Stories, a cui era molto affezionato.

La rottura definitiva è avvenuta dopo l’ultima fashion week a cui Luca Onestini aveva partecipato. Dopo l'evento, Luca era andato a cena con delle sue colleghe e, una volta tornato a casa, Cristina gli avrebbe detto di non volerne sapere più nulla di lui. Mentre il povero modello era uscito di casa, tra l’altro, lei scriveva su Twitter che «si sentiva tanto sola».

Nel frattempo, sempre su Twitter, lo scontro con Cristina Porta ha spinto le fan della ex concorrente di Secret Story (programma dove i due si erano conosciuti) a scagliarsi contro Onestini, facendo impazzare l’hashtag #FakeLuca.

