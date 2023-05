Lourdes Leon, la figlia di Madonna si mette a nudo: la posa con la tuta trasparente infiamma i fan

di Redazione web

Tale madre, tale figlia. È proprio così per Lourdes Leon, figlia della regina del pop Madonna. La cantante 26enne figlia d'arte ha pubblicato sui social alcuni scatti provocanti: lei si è messa a nudo, indossando una tuta trasparente, sopra un tavolo da biliardo, che nulla ha lasciato (volutamente) all'immaginazione. Gli scatti erano per un servizio fotografico con W Magazine per la promozione del suo ultimo lavoro. E i fan sembra abbiano davvero gradito le immagini postate sui social dalla loro beniamina.

Lourdes Leon tra la passerella e lo studio discografico

La figlia di Madonna non ha mia nascosto la sua passione per l'arte e la provocazione. Per la promozione del suo ultimo progetto musicale, Chemical X ha deciso di mettersi a nudo con una tuta trasparente e un corsetto nero a stringerle in vita.

A novembre ha pubblicato il suo EP di debutto, intitolato Go, ma ultimamente si è anche affermata come modella, sfilando per i più importanti brand come Versace.

