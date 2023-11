Lory Del Santo choc: «Io vittima di un uomo violento, mi sono salvata lasciandolo». La confessione inedita

di Marta Goggi

Lory Del Santo confessa a 'Un Giorno da Pecora' di aver avuto un uomo molto violento nella sua vita e di essersi salvata solo grazie alla forza di abbandonarlo. Ospite della trasmissione di Rai Radio1 - questa settimana condotta da Giorgio Lauro insieme ad Enzo Iacchetti - la showgirl, parlando del caso Cecchettin, ha spiegato: «Nella mia vita ho incontrato molti uomini violenti e in un caso specifico mi sono salvata lasciandolo, altrimenti oggi non sarei qua. Ci vuole coraggio per lasciare e poi c'è l'ultimo appuntamento: io ci andai e mi portai un amico, per fortuna».

Il racconto

Cosa successe a quell'incontro? «Fu drammatico, avevo una faccia distrutta, nera e con ematomi: avevo paura di una vendetta al punto da non denunciare. Ma invece bisogna farlo e poi è assolutamente necessario tagliare i ponti senza tornare indietro». Questa persona l'aveva picchiata? «Si, lui mi aveva dato un ceffone, roba da distruzione del viso, solo perché avevo fatto un ritardo di 20 minuti».

