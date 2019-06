Lapo Elkann con la nuova fidanzata, è la modella Tanya Frolova finalista a Miss Russia

Mercoledì 12 Giugno 2019, 17:50

Un nuovo amore per. Il rampollo imprenditore di casa Agnelli infatti è stato sorpreso assieme alla sua nuova e giovane, la modella russa, in una vacanza al mare in cui è stato ospite dell’amico Eddie Ervine.sono stati fotografati sulle acque di Santa Margherita Ligure, mentre si scambiano caldi baci e coccole sulla barca di Eddi Ervine, che in zona possiede una casa. Scesi su terraferma la coppia prosegue il tema “coccole” consumando un aperitivo al bar.Terminata l’escursione a Santa Margherita, Lapo e compagnia si sono spostati nella vippissima Portofino, dove il giovane Elkann ha trovato anche il tempo per recarsi al cimitero per pregare sulla tomba dell’amica Franca Sozzani, direttrice di “Vogue”, scomparsa nel 2016.