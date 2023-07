Lady Diana, il testamento modificato: la commovente richiesta per il principe Harry

Prima della sua morte tragica nel 1997, Lady Diana aveva scritto diversi desideri finali, tra cui il lascito per i suoi eredi. Il documento originale, firmato nel 1993, è stato modificato nel 1996. Diana aveva pianificato che gran parte del suo patrimonio fosse affidato a un trust, del quale William e Harry avrebbero potuto disporre quando avessero compiuto 25 anni.

Harry e Meghan, annullata la festa all'ultimo minuto: «Colpa dei problemi finanziari»

Kate Middleton, il fratello James rivela: «Conosco tutte le sue stranezze». Cosa ha raccontato della principessa

Lady Diana, il testamento modificato

Tuttavia, dopo la sua morte, il tribunale permise a sua madre e alla sorella di apportare alcune modifiche al testamento, ritardando l'accesso al trust dei principi fino ai 30 anni. Tra i doni più significativi previsti nel testamento c'erano l'iconico abito da sposa di Diana, indossato nel 1981, che doveva essere regalato a William e Harry rispettivamente al loro trentesimo compleanno. William ricevette anche l'anello di fidanzamento di sua madre, che in seguito utilizzò per chiedere in sposa la principessa Kate Middleton.

Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Non è mai stato superato da nessun'altra sposa reale, la curiosità sull'abito da sposa di Lady Diana che in pochi conoscono

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA