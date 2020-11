Lady Diana, la battaglia di William contro l'intervista scandalo: «Ora la verità su come è stata ottenuta»

Lady Diana, la battaglia di William contro l'intervista scandalo: «La verità su come è stata ottenuta». Era il 1995 e la principessa Diana, "altezza reale" ancora per poco, mostrava al Regno Unito e al mondo intero la sua fragilità di donna tradita e umiliata. Su quell'intervista rilasciata alla Bbc, che per la prima volta portava alla luce la relazione extraconiugale del principe Carlo con Camilla, è stata aperta un'inchiesta. «È un passo nella giusta direzione, dovrebbe aiutare a stabilire la verità sulle azioni che condussero all'intervista», fa sapere William, deciso a difendere la memoria della madre.

Con quell'intervista Diana infranse il protocollo parlando della vita privata in pubblico. Un gesto che fu un duro colpo per la Famiglia Reale. «In questo matrimonio eravamo in tre», disse la principessa aggiungendo che il tradimento l'aveva portata alla bulimia e alla depressione. La conseguenza fu il divorzio senza appello. L'inchiesta indipendente è stata avviata perché sembra che l'intervista sia stata estorta con l'inganno. Per ottenerla, il giornalista Martin Bashir avrebbe fatto pressioni e gettato la principessa in uno stato di paranoia.

È emerso che per convincerla parlò di un complotto. Le disse che il suo staff la spiava per dare informazioni ai giornali e ai servizi segreti e che Carlo aveva una tresca con la baby sitter dei figli. Il giornalista sarebbe arrivato anche a falsificare documenti bancari per persuadere il fratello a intercedere presso di lei.

William ha preso a cuore la questione ed è in costante contatto con la Bbc. Aveva 13 anni quando vide gli occhi grandi di sua madre in primo piano tristi e persi. La voce flebile con cui si materializzavano come macigni le accuse al padre. Era l'inizio della fine: due anni dopo la mamma avrebbe perso la vita.

