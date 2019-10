Kim Kardashian elogia Greta Thunberg: «Voglio cenare con lei e conoscere i suoi genitori»

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 18:05

promuove le lotte ambientaliste dila star dei reality americani, durante un viaggio in Armenia (la sua famiglia, come si intuisce dal cognome, è di origini armene), ha parlato di ambiente e ha elogiato la sedicenne svedese, affermando di volerla invitare a cena e di voler conoscere la sua famiglia.«Mi piacerebbe molto parlare con i genitori di Greta per vedere in quale misura e come l’hanno incoraggiata - ha detto la Kardashian - sono idee che ha sempre avuto? Come la supportano quando parla in pubblico sapendo di avere a che fare con tante personalità diverse, e come lo gestiscono?».«Penso che sia una ragazza molto coraggiosa, straordinaria - ha concluso Kim - ha affrontato gli adulti ed è stata aperta e onesta. Lei è ciò di cui abbiamo bisogno». La Kardashian, che però gira in jet privato - non proprio il massimo dell’ecologia - ha però affermato di stare molto attenta all’ambiente: «Con i miei figli siamo molto cauti, abbiamo rimosso tutta la plastica dalla nostra casa, ora abbiamo solo vetro».