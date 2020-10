Kim Kardashian compie 40 anni e festeggia con foto mozzafiato al mare

Kim Kardashian al top, pochi giorni dopo aver compiuto 40 anni. La star e influencer, moglie di Kanye West, ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti mozzafiato: «Questi sono i 40».



Kim Kardashian, che ha compiuto 40 anni lo scorso 21 ottobre, ha festeggiato in famiglia, con una graditissima sorpresa della mamma e delle sorelle. Poi ha deciso di concedersi qualche giorno di relax al mare, in un paesaggio paradisiaco: passano gli anni, ma il fisico esplosivo della sexy Kim Kardashian è sempre al top.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 22:50

