Kate Moss, la figlia Lila sulle orme della mamma: ha appena firmato per Calvin Klein

Kate Moss, la figlia Lila Grace sulle orme della madre. Da tempo, la figlia della top model, che non ha ancora compiuto 20 anni, è entrata nel mondo della moda, ma ora sembra intenzionata a ripercorrere, in tutto e per tutto, la carriera di sua mamma.

Lila, la figlia di Kate Moss come la mamma

Uno dei lavori che diede il maggior impulso alla carriera di Kate Moss fu quello con Calvin Klein. A 30 anni di distanza, anche la figlia Lila Grace Moss, che la top model aveva avuto da Jefferson Hack (editore e co-fondatore di Dazed), ha firmato un accordo per l'azienda di moda newyorchese. La foto, tra l'altro, ricorda molto quella della madre Kate Moss.

Lila Moss protagonista per Calvin Klein

Gli scatti di Lila Moss sono stati realizzati da Alasdair McLellan e fanno parte di una collezione più ampia, a cui hanno partecipato anche altri volti molto famosi: da Chloe Sevigny a Susan Sarandon, passando per Dominic Fike.

L'ascesa nella moda di Lila Moss

Pur essendo giovanissima (ha ancora 19 anni), Lila Moss ha già un buon curriculum nel mondo della moda. Il primo accordo di collaborazione arrivò a 16 anni appena compiuti, nel 2018, con Marc Jacobs. Successivamente, nell'ottobre 2020, durante la Fashion Week di Parigi, la giovane modella aveva sfilato indossando abiti della collezione primavera-estate 2021 di Miu Miu.

