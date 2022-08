Leggo è di.. moda, il quotidiano freepress sfila in passerella a Roma FOTO

Leggo è di moda. Dei tanti usi che si possono fare dei giornali, dopo averli letti, Genziana Bosco ha senz'altro inventato quello più creativo. Vent'anni, originaria di Roma, iscritta all'Accademia di Belle Arti con il sogno di diventare stilista, questa talentuosa ragazza ha deciso che per la sua prima sfilata tenutasi lo scorso 27 luglio alle scuderie Aldobrandini di Frascati il modello di punta sarebbe stato un completo jeans, "tapezzato" di titoli e ritagli presi dal quotidiano Leggo.

«Ero in pieno periodo creativo in preparazione della mia prima sfilata, intitolata «Armonia e Caos». Ero al concerto dei Maneskin e vedendo i ragazzi che distribuivano il giornale Leggo, ho avuto l’ispirazione per il completo» ci racconta con l'entusiasmo dei ventenni e la grinta della vera rocker.

«Volevo prendere una maglietta al concerto, poi ho visto la loro foto sul giornale e mi ha molto colpito – prosegue –. Così ne ho preso una copia, sono tornata a casa e ho pensato a come servirmene. Mi sono accorta che potevo ritagliare le parti importanti, plastificarle e attaccarle al tessuto con delle spille da balia». Detto fatto. «Il modello, disegnato, progettato e realizzato interamente da me, è uno di quelli che ha avuto più successo alla sfilata!».

«Amo i Maneskin, sono partiti da zero e sono riusciti a realizzare il loro sogno. Come me sono giovanissimi e io mi ispiro molto a loro. Il messaggio che volevo trasmettere è che bisogna sempre crederci e non si deve mai mollare perché con il duro lavoro e l'impegno si può arrivare lontano. Per questo ho scelto di ritagliare dal giornale la frase "hanno realizzato il loro sogno"». Come loro, anche Genziana sta lavorando per realizzare il suo.

