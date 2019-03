Kate Middleton e Meghan Markle nel mirino di haters e troll, la famiglia reale reagisce così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se pensate che tra Buckingham Palace e Kensington Palace tiri una brutta aria, anche a causa dei dissidi interni alla famiglia reale britannica per via di, non avete ancora visto quello che può accadere sui social. L'account della duchessa di Cambridge, insieme a quello ufficiale della 'Royal Family' e della cognata,, da qualche tempo sono molto frequentati da troll ed haters.Insulti, minacce e perfino scontri tra fazioni opposte di follower. Negli ultimi tempi, gli account social della monarchia britannica, seguitissimi in tutto il mondo, sono diventati un vero e proprio campo di battaglia virtuale. Le ultime vicissitudini a corte, d'altronde, hanno alimentato odio anche e soprattutto tra chi parteggia pere chi invece dà ragione a. L'accaduto non è sfuggito ai social media manager della famiglia reale, né tantomeno ai diretti interessati.Per questo motivo, la famiglia reale britannica, sul proprio sito , ha deciso di introdurre alcuneche tutti gli utenti sono tenuti a rispettare, pena il 'ban'. In particolare, nel lungo elenco di regole si può leggere: «Preghiamo ogni utente di mostrare cortesia, rispetto e gentilezza nei confronti degli altri membri della community. I commenti non devono contenere spam, truffe, insulti e molestie mirate, minacce, odio o promozione di materiale violento o sessualmente esplicito».Come se non bastasse, nei casi più gravi la 'Royal Family' ha annunciato che prenderà anche azioni legali, denunciando gli episodi più eclatanti alla polizia. Tutte indicazioni assolutamente condivisibili e (in teoria) scontate ad anni dall'approdo dei social, introdotte però da poco tempo da Buckingham Palace. Probabilmente, abituati al bon-ton dell'aristocrazia britannica, i membri della famiglia reale finora ignoravano l'odio disui social.