Kate come sta, mamma Carole: «Sembra che si stia riprendendo». La rivelazione allo zio Gary Goldsmith

di Redazione Web

È la vigilia di Pasqua e i sudditi britannici non possono che chiedersi: «Che faranno domani re Carlo e la principessa Kate?». Il sovrano, è deciso, presenzierà alla funzione pasquale con un imperativo: lui e la moglie Camilla lontani da tutti, per non far correre al re inutili rischi.

Carlo, infatti, non parteciperà al pranzo di famiglia di Pasqua, come rivelato dal Telegraph. E Kate? Lei e William, con George, Charlotte e Louise, saranno ancora più in disparte: passeranno insieme le vacanze ad Anmer Hall, la loro casa di campagna.

Come sta Kate

Proprio sulla salute della Principessa di Galles è intervenuto lo zio Gary Goldsmith, fratello di mamma Carol ed ex concorrente della versione inglese del Grande Fratello. Nessun contatto diretto con Kate, ha detto zio Gary, ma sente sempre la sorella, mamma della principessa. «Mi sono messo in contatto con mia sorella Carol per assicurarmi che mia nipote stia bene», si legge sull'Independent. «Penso che Kate abbia gestito la situazione in modo eccellente. Ha fatto tutto nella maniera migliore, è stata onesta e trasparente».

Poi, il commento sulla sua salute: «Sembra che si stia riprendendo», ha rivelato lo zio. «Certo - ha aggiunto -, è difficile immaginare che non siano stati colpiti dai tanti commenti e dalle teorie cospirative.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA