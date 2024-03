Re Carlo in chiesa a Pasqua, ma da solo: «Niente pranzo di famiglia per via della cure. Kate assente, Harry è paranoico»

Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno gettato i sudditi britannici e il mondo nello sconforto. Attesa, quindi, per la funzione pasquale: a cui presenzierà il sovrano, ma non la duchessa di Cambridge e Galles, come rivela il Time. La moglie del principe William, 41 anni, secondo il Daily Mirror, preferisce trascorrere del tempo con il marito, il principe William, 41 anni, e i tre figli: George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni.