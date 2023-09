Venezia, Karina Cascella contro gli influencer sul red carpet: «Ci vanno cani e porci»

di Redazione web

Duro lo sfogo di Karina Cascella contro le celebrità che hanno sfilato in questi giorni sul red carpet a Venezia. La Mostra del Cinema ha raggiunto l'80esima edizione e per molti sto però dando spazio a personaggi che non meritano di essere sotto quei riflettori, dedicati al cinema e non allo spettacolo in generale.

«Cani e porci», li ha definiti l'opinionista tv che si è sfogata sui scoial così.

Le critiche di Karina Cascella

«Non è possibile che uno se ne debba fare una ragione rispetto al fatto che chiunque, cani e porci, perché di questo si tratta, perdonatemi ma è inconcepibile, cani e porci vadano a Venezia pure con la faccia di bronzo.

«Cioè in pratica ormai tutti fanno tutto. Chi sfila a Venezia senza aver mai recitato o anche solo guardato un film. Chi scrive libri e a momenti non parla neanche italiano. Chi canta senza aver preso lezioni o senza doti. La verità è che stiamo lasciando ai nostri figli una generazione di nullafacenti», ha concluso.

