John Legend e Chrissy Teigen genitori per la quarta volta: il piccolo Wren Alexander nato da utero in affitto

di Redazione web

John Legend e la moglie Chrissy Teigen sono diventati genitori per la quarta volta: proprio nella notte è nato il loro quarto bambino, Wren Alexander Stephens avuto da un utero in affitto. Il cantante e la moglie hanno espresso tutta la loro contentezza e gioia condividendo sui propri profili Instagram alcuni scatti che li ritraggono insieme al neonato e agli altri bambini. Nelle scorse ore, inoltre, Chrissy aveva condiviso una foto in cui baciava il pancione della mamma surrogata.

John Legend torna con "Bigger Love", il suo ultimo album: «Celebrazione dell’amore, della gioia e della sensualità»

John Legend, sul braccio il tattoo con il disegno della figlia

Il post Instagram di John Legend

«Wren Alexander Stephens, il nostro nuovo amore», scrive così John Legend sul proprio profilo Instagram e allega le foto del suo bambino appena nato, è il quarto avuto dalla moglie Chrissy Teigen che, però, per questa gravidanza ha scelto un utero in affitto. Proprio in seguito alla nascita del piccolo, la mamma surrogata ha espresso tutta la propria gioia commentando il post di Chrissy: «Grazie per avere scelto me.

John Legend e il dolore per la perdita del figlio

John Legend e Chrissy Teigen, due anni fa, hanno provato il dolore che nessun genitore vorrebbe mai provare: il loro terzo bambino, infatti, è morto prima di nascere. La modella è stata costretta ad abortire perché la gravidanza stava diventando pericolosa per la sua salute a causa di alcune complicazioni. Dopo il trauma, i due genitori sono tornati a sorridere con la terza nascita nella loro famiglia e, ora, grazie al quarto bambino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA