John Legend torna con "Bigger Love", il suo ultimo album: «Celebrazione dell’amore, della gioia e della sensualità»

Masterchef 10 riparte: il programma in cerca di talenti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna con “”, il suo nuovo album. Per il cantante è il settimo album in studio e vanta conta collaborazioni con Jhene Aiko, Koffee, Rapsody e Gary Clark Jr.Il suo ultimo lavoro è frutto dei tempi che stiamo vivendo: “Durante questi tempi difficili, alcuni di noi potrebbero chiedersi se sia giusto ridere, ballare o essere romantici – ha spiegato il cantante - Ultimamente, le immagini delle persone afroamericane nei media ci hanno mostrato con le ginocchia sul collo, in lutto, o mentre esprimevamo la nostra rabbia collettiva. Abbiamo sentito tutti quelle emozioni. Ma per noi è anche importante continuare a mostrare tutte le sfaccettature di ciò che significa essere nero e umano. Attraverso l’arte, siamo capaci di fare esattamente quello. Questo album è una celebrazione dell’amore, della gioia, della sensualità, della speranza e della resilienza: tutte quelle cose che rendono la nostra cultura così bella e importante”L’album contiene 16 tracce che sono un mix di pop-soul (“Bigger Lover”, “I Do”, “Wild”), R&B sensuale e sexy (“U Move I Move,” “Slow Cooker,” “Favorite Place”), ritmi ipnotici hip-hop (“Ooh Laa,” “Actions”) e potenti ballad che sono alla base del lavoro di Legend (“Conversations in the Dark,” “Never Break”).Le collaborazioni sono appunto con Jhene Aiko, Koffee, Rapsody e Gary Clark Jr., e presenta la partecipazione nella scrittura e nella produzioni , tra glia ltri, di nomi come Anderson Paak, Oak Felder, Tayla Parx, Charlie Puth, Ryan Tedder, Teddy Geiger, e DJ Camper.Il 19 giugno sera, John Legend festeggerà l’uscita dell’album con un’edizione speciale Juneteenth di Verzuz (@verzuztv su Instagram) con Alicia Keys, la serie di “battaglie” tra musicisti realizzata via Instagram Live.In onore della Festa del Papà negli Stati Uniti, domenica 21 giugno condurrà uno speciale di un’ora, “John Legend and Family: A Bigger Love Father’s Day”, in onda su ABC. Il 25 giugno invece terrà un concerto virtuale, #BIGGERLOVE, per Let’s Free America e in collaborazione con Wave.